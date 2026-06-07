Joven conductor causa apagón en Monclova tras accidente con camioneta

MONCLOVA, COAH.- Una madrugada de calor, oscuridad y molestia vivieron cientos de familias de Monclova luego de que un joven conductor presuntamente alcoholizado derribara un poste de la Comisión Federal de Electricidad y terminara volcado sobre la avenida Industrial, provocando un apagón que afectó a varias colonias del sector.

El aparatoso accidente se registró alrededor de las 02:30 horas de este sábado, a pocos metros de la entrada a la colonia Emiliano Zapata y cerca de la calle Ecuador, donde Javier, de 19 años de edad, perdió el control de una camioneta Ford Escape mientras circulaba por la avenida Industrial. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el joven había salido horas antes de su trabajo como mesero y posteriormente acudió a un convivio realizado en la colonia Cañada. La camioneta que conducía le había sido prestada por su padre y se dirigía hacia su domicilio en la colonia Guadalupe Borja, en Ciudad Frontera. Sin embargo, el exceso de velocidad combinado con el cansancio acumulado provocó que el conductor terminara quedándose dormido al volante, situación que derivó en el aparatoso accidente.

La unidad salió de su trayectoria y se impactó violentamente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad. La fuerza del golpe fue tal que la camioneta terminó volcada sobre los carriles de circulación, mientras que las líneas eléctricas resultaron severamente dañadas. Como consecuencia del percance, habitantes de las colonias Emiliano Zapata Sur, Cañada, Azteca y Braulio Fernández quedaron sin energía eléctrica durante varias horas de la madrugada, teniendo que soportar las altas temperaturas sin ventiladores ni aparatos de enfriamiento. La falta de servicio provocó el enojo de numerosos vecinos, quienes comenzaron a manifestar su inconformidad en redes sociales. Otros incluso salieron de sus viviendas y se acercaron a la escena del accidente para conocer qué había ocurrido y exigir una pronta reparación de los daños.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al joven conductor, quien resultó con diversas lesiones tras la volcadura. Afortunadamente, las heridas no fueron de gravedad y no fue necesario trasladarlo a un hospital, por lo que recibió atención médica en el lugar. Elementos de la Policía Municipal, oficiales del Departamento de Control de Accidentes y detectives de la Agencia de Investigación Criminal también se movilizaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores correspondientes. Una vez que fue valorado por los socorristas, Javier quedó detenido por las autoridades, ya que además de las condiciones en las que conducía, deberá responder por los cuantiosos daños ocasionados a la infraestructura eléctrica y las afectaciones provocadas a cientos de familias. Posteriormente, las autoridades realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la camioneta destrozada, la cual fue trasladada a un corralón oficial.