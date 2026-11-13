Se "ensarta" menor al brincar la reja de su casa

MONCLOVA, COAH.- Lo que debía ser un regreso tranquilo a casa después de clases terminó en una emergencia para Edson, un adolescente de 14 años que sufrió una grave lesión al intentar brincar el portón de su vivienda, luego de encontrar cerrado el acceso.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas de este viernes, en un domicilio ubicado sobre la calle Fresno, en la colonia 5 de Abril, donde el estudiante perdió el equilibrio mientras intentaba pasar por encima de la estructura metálica y terminó con una de las varillas incrustada en el abdomen.

Accidente en la entrada del hogar

De acuerdo con los primeros informes, el menor regresaba de la secundaria y, al no poder entrar por la puerta principal, decidió trepar el portón para acceder a la propiedad. Sin embargo, durante la maniobra resbaló y cayó sobre uno de los extremos metálicos de la barda.

Los gritos de dolor alertaron a los vecinos, quienes salieron de inmediato para auxiliarlo. Al encontrarlo atrapado, se organizaron para liberarlo con cuidado y evitar que la lesión empeorara mientras llegaba la ayuda.

Los padres del adolescente se encontraban trabajando al momento del accidente, pero fueron notificados de lo sucedido y se dirigieron rápidamente al domicilio. El padre incluso interceptó una patrulla de Tránsito Municipal para informar a los oficiales sobre la emergencia y solicitar apoyo.

Respuesta de los servicios de emergencia

Tras confirmar lo ocurrido, las autoridades pidieron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para brindarle atención prehospitalaria.

Una vez estabilizado, Edson fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo valoración médica para determinar la gravedad de la lesión y descartar posibles afectaciones internas.

Su madre lo acompañó durante el traslado en la ambulancia, mientras que su padre se dirigió al hospital por sus propios medios para reunirse con ellos.