Se estrella contra luminaria en la 21 de Marzo

MONCLOVA, COAH.- Por poco convierte el camino a casa en su último recorrido. Un conductor que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad protagonizó un aparatoso accidente al estrellar su camioneta contra una luminaria en la colonia 21 de Marzo.

El percance ocurrió la noche de ayer sobre la avenida Oriente, a la altura del cruce con la calle 46, donde Homero Flores Martínez perdió el control de una Nissan Rogue negra, de procedencia extranjera, cuando se dirigía hacia su domicilio en la colonia Lomas de San Miguel.

Causas del accidente

De acuerdo con los primeros reportes, la velocidad a la que circulaba habría provocado que saliera de su trayectoria y terminara impactándose violentamente contra la estructura de alumbrado público.

El estruendo alertó a quienes se encontraban en los alrededores, mientras que las primeras llamadas de emergencia advertían que el conductor posiblemente había quedado atrapado entre los fierros de la unidad.

Sin embargo, al llegar los cuerpos de auxilio confirmaron que Homero había conseguido salir de la camioneta y únicamente presentaba algunos golpes. Paramédicos de la Cruz Roja lo valoraron en el lugar y contemplaron su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una revisión médica.

Respuesta de los servicios de emergencia

Elementos de Tránsito Municipal se encargaron de asegurar el área y cerrar temporalmente la circulación para evitar otro percance, mientras que personal de Bomberos realizó las maniobras necesarias para retirar y asegurar la luminaria, que quedó severamente dañada y en riesgo de caer.

Finalmente, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades, así como los daños ocasionados a la infraestructura pública.