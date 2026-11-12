Se cuela por ventanilla de autoservicio y roba en Carl"s Jr.

MONCLOVA, COAH.- Ni siquiera necesitó buscar una puerta abierta para entrar a robar. Un sujeto encontró una peculiar ruta de acceso al restaurante Carl's Jr., donde se introdujo por la ventanilla del área de autoservicio y terminó llevándose dinero de la caja registradora.

El atraco fue descubierto alrededor de las 07:00 horas de este jueves, cuando uno de los empleados llegó al establecimiento ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, en el cruce con Manuel Acuña y detectó que faltaba efectivo en la caja.

Método de ingreso al restaurante

Ante la irregularidad, el trabajador revisó las cámaras de seguridad para saber qué había ocurrido durante la noche. Fue entonces cuando descubrió que, cerca de las 05:00 horas, un desconocido había aprovechado la ventana destinada a atender los pedidos de los automovilistas para ingresar al negocio.

Una vez dentro, el individuo se dirigió directamente a la caja registradora y sustrajo alrededor de mil pesos. Después salió del establecimiento sin que nadie lo sorprendiera en ese momento.

Las grabaciones permitieron observar al presunto ladrón, quien utilizaba una mascarilla negra y una camisa para cubrir parte de su rostro, aparentemente con la intención de dificultar su identificación.

Acciones de las autoridades

Tras confirmar el robo, los trabajadores solicitaron la presencia de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron al restaurante para tomar conocimiento y recabar los primeros datos sobre el responsable.

Finalmente, los afectados fueron orientados para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de que se investigue el caso y se pueda identificar al sujeto que convirtió la ventanilla de autoservicio en su particular puerta de entrada.