Camioneta choca contra poste en Ocampo: jóvenes huyen del lugar

OCAMPO, COAH.- Una tranquila mañana se convirtió en caos para los habitantes de Ocampo, luego de que un fuerte estruendo alertara a todo el vecindario en el cruce de las calles Isaac Saldaña y 20 de Noviembre, donde una camioneta terminó destrozada al estrellarse de lleno contra un poste de la CFE que quedó partido a causa del impacto.

De acuerdo con los primeros informes, varios jóvenes —presuntamente menores de edad— viajaban a exceso de velocidad a bordo de una camioneta Ford Ranger color negro. Fue durante una maniobra mal calculada que el conductor perdió el control de la unidad y se proyectó de manera brutal contra un poste de concreto, provocando un apagón generalizado en la zona.

Vecinos relataron que el estruendo sacudió las viviendas, y al asomarse descubrieron la pickup prácticamente incrustada en la base del poste. Sin embargo, antes de que alguien pudiera auxiliarlos, los ocupantes descendieron de la camioneta y huyeron corriendo, aparentemente para evitar ser identificados o detenidos.

El choque ocasionó daños significativos en la infraestructura eléctrica, lo que derivó en la interrupción total del suministro en el sector. Personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió horas más tarde para iniciar con las reparaciones y restablecer la energía. La unidad involucrada fue asegurada por las autoridades municipales, que ya integran una carpeta de investigación y trabajan para identificar a los jóvenes responsables del aparatoso percance.