Fuerte movilización policiaca en Frontera por mujer agredida

FRONTERA, COAH.- Una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se desató durante la madrugada del lunes en la colonia Borja, luego de que una mujer pidiera ayuda asegurando que su pareja la agredía y que incluso la había amenazado con prender fuego a la vivienda con ella adentro.

El reporte, recibido en la línea de emergencias, encendió las alarmas y de inmediato unidades de la Policía Municipal de Frontera y paramédicos de Protección Civil se trasladaron a la calle Felipe Pescador. Sin embargo, al llegar al sector, los elementos se toparon con un obstáculo inesperado: la afectada no proporcionó con claridad el número de su domicilio y dijo no recordarlo.

Durante varios minutos, los oficiales recorrieron manzana por manzana, con torretas y sirenas activadas, tratando de ubicar a la mujer que había reportado la agresión. A pesar del operativo y del despliegue de unidades, no fue posible localizarla.

Las autoridades no descartan que la mujer haya sido intimidada por su pareja para no continuar con la denuncia o que se refugiara temporalmente en otra vivienda para evitar una confrontación mayor. Aunque no fue encontrada, los recorridos de vigilancia se mantuvieron durante el resto de la madrugada.

Las corporaciones hicieron un llamado a la población para que, en caso de emergencias similares, proporcionen la mayor cantidad de datos posibles y no duden en pedir ayuda nuevamente si la situación persiste.