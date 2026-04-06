Emergencia médica: hombre en situación de calle es atendido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una rápida movilización policiaca y de paramédicos se registró la tarde de este domingo, luego de que un hombre en situación de calle fuera encontrado con fuertes malestares bajo el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura del Seguro Social.

El reporte se originó cuando el hermano de Juan Antonio Picasso Estrada, de 64 años, acudió a la plaza ubicada debajo del puente —lugar donde el adulto mayor suele dormir para resguardarse— y lo encontró con dolor en el pecho y visibles afectaciones causadas por las bajas temperaturas registradas durante la mañana.

Al detectar su condición, elementos de la Policía Municipal solicitaron el apoyo inmediato de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los socorristas arribaron al sitio y realizaron una valoración, determinando que Juan Antonio presentaba niveles peligrosamente altos de glucosa, situación que ponía en riesgo su salud.

Tras estabilizarlo, los paramédicos trasladaron al hombre de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo supervisión médica.