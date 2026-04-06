Monclova: Aumentan los asaltos, buscan a 2 asaltantes

MONCLOVA, COAH.- Diversos asaltos cometidos en las últimas semanas mantienen ocupadas a las corporaciones de seguridad, que ya tienen bajo la mira a dos presuntos responsables señalados de operar en distintos sectores de Monclova y en el vecino municipio de Frontera.

Uno de ellos es un sujeto conocido como "Don Ramón", quien, según las líneas de investigación, habría perpetrado múltiples atracos en colonias como Campanario, Zona Centro, Tecnológico, Cedros y Guadalupe Borja, esta última ubicada en Ciudad Frontera. Su modus operandi consiste en ingresar a los establecimientos portando un arma blanca o lanzando amenazas directas para obligar a empleados a entregar el dinero de las cajas registradoras.

Paralelamente, en la zona sur de Monclova, otro presunto asaltante identificado por el apodo de "El Villa" ha sido relacionado con robos en tiendas de conveniencia ubicadas en el sector Villa Olímpica. Al igual que el anterior, este sujeto se vale de la intimidación —y en algunos casos de armas— para despojar a los trabajadores de efectivo y mercancía.

Las investigaciones se intensificaron luego de los atracos ocurridos el pasado fin de semana en las colonias Tecnológico y Cedros, donde un individuo amagó a los empleados y logró llevarse alrededor de cuatro mil pesos en efectivo, además de diversos productos, antes de huir con rumbo desconocido.

Tras el análisis de grabaciones captadas por cámaras de vigilancia, las corporaciones policiacas han montado operativos en distintos puntos de la ciudad; sin embargo, aún no han logrado la detención de ninguno de los implicados. Aun así, las autoridades confirmaron que tanto "Don Ramón" como "El Villa" se encuentran plenamente identificados, por lo que continúan los trabajos de búsqueda y localización, con el objetivo de frenar la ola de asaltos que mantiene en alerta a comerciantes y vecinos de varios sectores.