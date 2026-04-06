Choque entre taxis en Monclova deja daños significativos

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia al volante volvió a hacer de las suyas la mañana de este lunes, cuando un taxista abrió la puerta de su unidad sin fijarse, provocando un choque que dejó cuantiosos daños materiales en pleno corazón de la ciudad.

El accidente ocurrió sobre la calle Juárez, entre las calles Abasolo y Jesús Barrera, cuando Marco Osoria, conductor de un taxi Nissan March blanco, se estacionó frente a una frutería. Sin embargo, al intentar descender, abrió la puerta de manera intempestiva justo en el momento en que otro taxi —también un Nissan March blanco, conducido por Mario Flores— iniciaba su marcha para retirarse del lugar.

El impacto fue inevitable: la puerta del vehículo de Marco quedó severamente dañada, mientras que la unidad de Mario también registró afectaciones. Ante la situación, ambos conductores solicitaron la presencia del Departamento de Control de Accidentes.

Elementos de Control de Accidentes arribaron al sitio para resguardar el área y realizar el peritaje correspondiente. Tras elaborar el croquis oficial, los involucrados fueron canalizados a la Comandancia Municipal, donde se intentaría llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.