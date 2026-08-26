Policía Municipal resguarda a niño olvidado en restaurante

MONCLOVA, COAH.- La movilización de elementos de la Policía Municipal se registró durante la noche luego de que trabajadores de un restaurante localizaran a un niño de nueve años que, presuntamente, había sido olvidado por sus familiares al retirarse del establecimiento.

El reporte ingresó alrededor de las 23:20 horas al sistema de emergencias 911, donde se informó que empleados de Puro Taco tenían bajo resguardo al menor, quien se encontraba solo en el establecimiento ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, cerca del cruce con la calle San Miguel.

Ante la naturaleza del reporte, los agentes municipales acudieron de inmediato al negocio para tomar conocimiento y verificar las condiciones del pequeño.

El menor logró proporcionar su nombre, Ángel "N", y señaló tener nueve años. Al momento de ser localizado vestía una camisa tipo polo color salmón y pantalón verde limón.

De acuerdo con la información recabada, los trabajadores se percataron de que el niño permanecía solo y decidieron mantenerlo bajo su cuidado mientras solicitaban la intervención de las autoridades.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes para establecer el paradero de los familiares del menor y determinar lo ocurrido.