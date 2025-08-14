Choque entre dos camionetas moviliza a la Policía Municipal

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte choque entre dos camionetas ocurrido la tarde de este jueves en el cruce de las calles Allende y Cuauhtémoc del Centro de Monclova, movilizó a elementos de peritaje de la Policía Municipal, dejando como saldo considerables daños materiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando la conductora de una Honda HR-V negra, identificada como Rosa Imelda Villarreal Ortiz, de 38 años, circulaba por la calle Allende y al llegar al cruce con Cuauhtémoc, ignoró una señal de alto y colisionó contra el costado de una Volkswagen Tiguan 2024, color blanco, conducida por Liliana Múzquíz Ortiz, de 30 años.

El fuerte impacto dejó severos daños en el costado de la Tiguan, mientras que la Honda también resultó afectada.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero el accidente generó importantes daños en ambas unidades.

Elementos de peritaje de la Policía Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente, recabar la información necesaria y elaborar el croquis correspondiente.

Tras determinar la responsabilidad del percance, el caso fue turnado a las aseguradoras para la reparación de los daños.