Conductor Detenido Tras Choque por Exceso de Velocidad

MONCLOVA, COAH.– El exceso de velocidad y la falta de precaución fueron la causa de un fuerte choque ocurrido en las primeras horas de la madrugada de este jueves, cuando un conductor impactó su vehículo contra un reflejante vial de la avenida Revolución Mexicana.

El accidente se registró cuando Gilberto de la Cruz Medellín, quien conducía un Ford Fusion color gris, circulaba a una velocidad considerablemente superior a la permitida en la vía.

Al llegar a la intersección con la calle Manantial, en la colonia Valle de San Miguel, perdió el control del vehículo, lo que resultó en el choque contra un reflejante de seguridad en el camellón, que terminó doblado tras el impacto.

Tras el choque, el conductor intentó huir del lugar, pero los daños mecánicos en su automóvil impidieron que avanzara más de unos metros. Fue interceptado por elementos de la Policía Municipal en el cruce con la calle 45, donde los oficiales lo detuvieron.

El automóvil fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones del caso.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero los daños materiales tanto en el vehículo como en el mobiliario urbano fueron considerables.

Agentes del Departamento de Control de Accidentes confirmaron que el incidente fue causado por el exceso de velocidad y la falta de precaución del conductor, quien ahora enfrentará posibles sanciones administrativas y legales.