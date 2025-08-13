Hombre gravemente lesionado en riña en Coahuila

MONCLOVA, COAH.– Un hombre resultó gravemente lesionado al recibir una herida en el abdomen durante una sangrienta riña registrada la noche de este miércoles en calles de la colonia 21 de Marzo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas en el cruce de la calle 34 con calle 7, donde Eduardo Juaneli quedó tendido en el pavimento tras ser atacado con un arma blanca a la altura del estómago, del lado izquierdo.

Vecinos que presenciaron la pelea corrieron en su auxilio y dieron aviso inmediato a las autoridades y a los cuerpos de rescate. Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio y brindaron los primeros auxilios al herido, quien fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención especializada.

El agresor aprovechó la confusión para darse a la fuga, por lo que elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en el sector, sin que hasta el momento se haya logrado su detención.

Las autoridades mantienen las investigaciones para dar con el paradero del responsable y esclarecer los motivos que originaron la riña.