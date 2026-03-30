Capturan a dos delincuentes tras asalto en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El Departamento de Seguridad Pública Municipal logró la captura de dos delincuentes, resultado de la rápida intervención derivada de las instrucciones de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, orientadas a dar puntual cumplimiento a las tareas de seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

De acuerdo al director de Seguridad Pública Gabriel Vázquez Ramírez, el incidente se registró alrededor de las cinco de la mañana, cuando a través del sistema de emergencias 911 se alertó sobre un asalto en una tienda de conveniencia de la zona centro, donde dos individuos sustrajeron dinero en efectivo, portando uno de ellos un arma blanca.

Los elementos preventivos activaron de inmediato un operativo con base en las características proporcionadas en el reporte y en las imágenes del establecimiento, lo que permitió una reacción rápida y coordinada.

La rápida intervención de la policía

Como resultado de esta acción, los presuntos responsables fueron ubicados y detenidos a una cuadra del lugar de los hechos, logrando además la recuperación del monto sustraído, estimado en dos mil doscientos pesos en efectivo.

Compromiso de la administración municipal

Este resultado refleja la disciplina, capacidad de respuesta y compromiso de los elementos de Seguridad Pública, así como la efectividad de las estrategias implementadas por la actual administración municipal para mantener el orden y la paz social en Frontera.