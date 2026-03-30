Bomberos controlan incendios de maleza en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se desató la tarde de ayer en el sur de la ciudad, luego de que dos incendios de maleza se registraran con apenas minutos de diferencia, obligando a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos a dividir esfuerzos para evitar que las llamas alcanzaran zonas habitadas.

El primer siniestro fue reportado alrededor de las 16:20 horas, cuando vecinos de la colonia Otilio Montaño detectaron una espesa columna de humo que se elevaba desde el cauce del arroyo ubicado entre las calles Villa Olímpica y Privada Díaz. Al llegar, los bomberos confirmaron que las llamas consumían rápidamente maleza seca, situación que amenazaba con extenderse hacia los domicilios cercanos.

Gracias a la rápida intervención de los tragahumo, el fuego fue sofocado en pocos minutos y se procedió a enfriar la zona afectada para evitar que el viento reavivara el siniestro.

Pero mientras la unidad trabajaba aún en el lugar, un segundo reporte llegó al Sistema Estatal de Emergencias: otro incendio había comenzado a propagarse en un lote baldío de la colonia Emiliano Zapata Sur. La combinación de maleza acumulada, altas temperaturas y una ligera corriente de aire provocó que el fuego avanzara con rapidez.

Bomberos se trasladaron de inmediato al nuevo punto y, tras varios minutos de labor, consiguieron controlar las llamas antes de que alcanzaran viviendas o negocios de la zona. Por fortuna, ambos incidentes quedaron en daños materiales menores y no se registraron personas lesionadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar quemas al aire libre y reportar de inmediato cualquier señal de incendio, pues la maleza seca y el clima cálido favorecen la propagación veloz del fuego en esta temporada.