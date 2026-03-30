Asalto en Hotel San Cristóbal: delincuentes huyen en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad del primer cuadro de la ciudad se vio interrumpida la tarde de ayer cuando dos sujetos armados con un arma blanca ingresaron al Hotel San Cristóbal, donde amagaron a la recepcionista en un fallido intento de asalto que terminó por movilizar a diversas unidades de la Policía Municipal.

El incidente ocurrió sobre la calle Cuauhtémoc, en plena zona hotelera, cuando los individuos entraron al establecimiento fingiendo ser huéspedes. Una vez dentro, caminaron directamente hacia la recepción y, sin dar oportunidad de reacción, amenazaron a la empleada con un objeto punzocortante mientras exigían el dinero de la caja registradora.

A pesar del terror que generó la agresión, la trabajadora mantuvo la calma suficiente para, en un momento de distracción de los delincuentes, alertar a las autoridades mediante el sistema de emergencias. La rápida llamada provocó que las patrullas comenzaran a aproximarse, situación que obligó a los presuntos asaltantes a abortar el robo y huir corriendo entre las calles del Centro.

Minutos después, elementos de la Policía Preventiva arribaron al hotel y montaron un operativo de búsqueda en los alrededores, recorriendo comercios y accesos del área. Sin embargo, y aunque se trató de ubicarlos mediante recorridos y entrevistas a testigos, los sospechosos lograron escabullirse entre el movimiento de la zona.

La recepcionista fue atendida por los oficiales, quienes recabaron su testimonio para integrar el informe policial. Aunque no sufrió lesiones físicas, sí presentó una severa crisis nerviosa derivada del violento episodio.

Hasta anoche, no se reportaban personas detenidas en relación con estos hechos, y las autoridades mantienen abierta la búsqueda de los dos sujetos que lograron escapar tras sembrar el pánico en el hotel.