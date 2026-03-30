Ciclista resulta herido tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un cambio repentino de carril terminó de la peor manera para un ciclista que resultó lesionado tras ser embestido por un automóvil al que se le atravesó, la tarde de este lunes en el Fraccionamiento Carranza, hecho que generó movilización de cuerpos de auxilio y preocupación entre los vecinos.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:40 horas, cuando Luis Fernando González Medellín, de 56 años, avanzaba en su bicicleta con dirección al oriente sobre la calle Matamoros. Según los primeros informes, al llegar al cruce con Padre Larios el hombre realizó un movimiento inesperado, invadiendo el carril por el que circulaba un vehículo.

En ese mismo momento, Verónica González, conducía un Chevrolet Aveo regresaba de hacer compras y manejaba a solo unas cuadras de su hogar, cuando el ciclista apareció repentinamente frente a ella. La distancia era tan corta que resultó imposible evitar el choque.

El impacto fue frontal. El ciclista salió disparado contra el parabrisas y después cayó pesadamente al pavimento, quedando tendido con varias lesiones visibles. Testigos que presenciaron la escena se acercaron de inmediato para auxiliarlo mientras solicitaban apoyo al número de emergencias.

Paramédicos del GRUM arribaron en cuestión de minutos y brindaron los primeros auxilios al lesionado, antes de trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración más profunda. Por su parte, personal de Cruz Roja atendió a la conductora del vehículo, quien sufrió una crisis nerviosa y fue llevada a la clínica del ISSSTE.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje que permitirá deslindar responsabilidades en este choque que dejó daños y un ciclista herido.