Choque en cruce Juárez y Mina de Monclova genera caos vehicular

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque se registró la tarde de ayer en el concurrido cruce de las calles Juárez y Mina, en el sector El Pueblo lo que generó la movilización inmediata de elementos del Departamento de Control de Accidentes y causó afectaciones temporales a la circulación, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El accidente involucró una camioneta Toyota Sienna, modelo 2015, color blanco, conducida por Laura Sandra Montoya López, la cual se impactó contra una Ford, modelo 2009, también color blanco, tripulada por Arturo Rodríguez Ramón. El fuerte impacto sorprendió a automovilistas que transitaban por la zona, considerada de alto flujo vehicular.

Tras la colisión, ambas unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad, presentando daños considerables en la carrocería, principalmente en la parte frontal. Conductores que presenciaron el percance dieron aviso a las autoridades, lo que permitió el arribo oportuno de los agentes viales para abanderar el área y evitar un nuevo incidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente en el lugar para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Aunque el choque dejó considerables daños, las autoridades confirmaron que ninguno de los involucrados presentó lesiones ni requirió atención médica.