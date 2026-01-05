Siguen buscando a Pablo

MONCLOVA, COAH. La angustia se ha prolongado por más de dos meses para una familia de Monclova que continúa sin noticias del paradero de Pablo Ortiz Mena, un hombre de 55 años de edad cuya desaparición mantiene en vilo a sus seres queridos, quienes no han cesado en su búsqueda.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, Pablo salió de su entorno habitual y desde entonces no se ha tenido contacto con él, sin que hasta el momento existan pistas claras sobre su ubicación. La falta de información ha incrementado la preocupación, por lo que decidieron hacer pública la situación con la esperanza de que algún ciudadano pueda aportar datos relevantes.

Sus familiares señalaron que Pablo es una persona que suele reconocer a la gente y responder cuando se le habla, por lo que confían en que alguien lo haya visto en algún punto de la ciudad o incluso en municipios cercanos. Ante ello, consideran fundamental la colaboración de la ciudadanía para ampliar el alcance de la búsqueda.

Indicaron que ya se dio aviso a las autoridades correspondientes y que se mantienen a la espera de avances en las indagatorias; sin embargo, recalcaron que cualquier información, por mínima que parezca, podría resultar clave para dar con su paradero y poner fin a la incertidumbre que enfrentan desde hace semanas.

Finalmente, la familia hizo un llamado a la población de Monclova y la región para que, en caso de haber visto a Pablo Ortiz Mena o contar con algún dato que ayude a localizarlo, lo haga del conocimiento de las autoridades competentes, con la esperanza de que pronto pueda regresar sano y salvo con los suyos.