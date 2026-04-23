Accidente de motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una imprudencia al volante volvió a quedar evidenciada la tarde de este jueves, luego que una conductora identificada como trabajadora del programa Bienestar provocara un accidente al no respetar un señalamiento de alto, dejando como saldo a un motociclista lesionado.

El percance se registró cerca de las 17:30 horas sobre la avenida Las Torres, a la altura de la calle 45, en la colonia Lucrecia Solano, donde Julio Caballero Soto, de 26 años de edad, circulaba con vía libre a bordo de su motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al cruce con la calle Ramos Flores, un vehículo MG color negro, con logotipos del programa Bienestar, se atravesó de manera repentina en su trayectoria, provocando el impacto.

El golpe derribó al motociclista, quien terminó sobre el pavimento con diversas lesiones, lo que generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a Julio en el lugar, determinando que, aunque presentaba golpes, estos no ameritaban su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para realizar el peritaje correspondiente, determinando como responsable a la conductora del automóvil por omitir la señal de alto.

Tras las diligencias, la mujer fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con el afectado para cubrir los daños materiales y gastos derivados del accidente.

Por su parte, una grúa se encargó de retirar la motocicleta, la cual quedó con daños considerables, siendo enviada a un corralón.