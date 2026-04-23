Seguridad Pública actúa ante escombro en carretera federal 57: Castaños

CASTAÑOS, COAH. – Una situación de riesgo fue controlada a tiempo por elementos de Seguridad Pública bajo la Dirección del licenciado Iván Alejandro Pérez Jiménez, la tarde de este jueves sobre la carretera federal 57, luego que un vehículo transportara material de forma inadecuada, provocando la caída de escombro sobre la cinta asfáltica.

El incidente generó preocupación entre automovilistas que transitaban por la zona, ya que los restos de material quedaron esparcidos en uno de los carriles, representando un peligro latente de accidente, especialmente para conductores que circulaban a alta velocidad.

Tras recibir el reporte, los oficiales se trasladaron de inmediato al sitio, donde confirmaron la presencia del escombro y procedieron a implementar maniobras de abanderamiento para prevenir percances mientras se realizaban las labores de limpieza.

Con apoyo del propio personal, los elementos retiraron el material de la carpeta asfáltica, liberando la vialidad y reduciendo el riesgo para quienes circulaban por esta importante vía federal.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente se originó debido a que la carga del vehículo no estaba debidamente asegurada, lo que permitió que parte del material cayera durante su trayecto.

Afortunadamente, no se reportaron accidentes ni personas lesionadas, quedando el hecho únicamente en un susto y en la rápida intervención de las autoridades.