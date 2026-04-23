Festejan a niños en la Héroes de Nacozari

FRONTERA, COAH.– En un giro poco común dentro del ámbito de seguridad, detectives de la Agencia de Investigación Criminal dejaron momentáneamente los operativos para sumarse a una jornada de convivencia que llenó de alegría a decenas de familias en el municipio.

El evento, organizado por Ovamed Farmacia con motivo del Día del Niño, se realizó la tarde de este jueves y transformó un espacio cotidiano en un punto de encuentro donde la risa de los pequeños fue protagonista.

Niñas y niños disfrutaron de una tarde cargada de actividades recreativas, desde juegos inflables hasta espectáculos infantiles, donde las botargas y un animado show de K-Pop lograron captar la atención de los asistentes, generando un ambiente festivo y familiar.

Sin embargo, más allá de la diversión, uno de los aspectos más destacados fue la presencia de autoridades, entre ellas personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes convivieron de manera directa con los asistentes, reforzando la confianza y cercanía con la ciudadanía.

Durante la jornada, los pequeños recibieron dulces y participaron en dinámicas que promovieron la integración familiar, en un entorno donde, por unas horas, la seguridad se percibió desde un ángulo más humano.

El evento contó con el impulso del Doctor Omar, así como con el respaldo institucional del inspector Roberto Torres Ríos, supervisor regional de la AIC, cuya participación fue clave para fortalecer el vínculo entre corporaciones y comunidad.

Este tipo de iniciativas reflejan cómo la colaboración entre sociedad y autoridades puede ir más allá de la vigilancia, construyendo espacios de convivencia que contribuyen a entornos más seguros y unidos.