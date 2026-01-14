Joven motociclista hospitalizado tras chocar en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un joven motociclista terminó hospitalizado la medianoche de este miércoles, luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Santa Mónica, donde se estrelló contra el camellón a consecuencia del exceso de velocidad, quien volvió a ser el principal ingrediente del percance.

El lesionado fue identificado como Jonathan Miguel Fuentes Reyna, de apenas 18 años de edad, con domicilio en la colonia La Ribera, quien resultó con una probable fractura en un brazo y diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el peritaje preliminar, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Vento en color negro con verde, desplazándose a velocidad inmoderada con dirección al norte de la ciudad. Al aproximarse al cruce con la calle Álamos, perdió el control del manubrio, lo que provocó que se impactara violentamente contra el camellón central del bulevar.

El fuerte choque hizo que el motociclista saliera proyectado varios metros, quedando tendido sobre el camellón con visibles lesiones en brazos, piernas y torso, siendo la más preocupante una posible fractura en el brazo derecho.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron en cuestión de minutos para brindarle los primeros auxilios, inmovilizarlo y trasladarlo de inmediato al nosocomio, mientras que elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

La motocicleta quedó con severos daños tras el impacto, evidenciando la fuerza del golpe. A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales, reiterando el llamado a los motociclistas a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, especialmente durante la noche.