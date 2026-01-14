Confunde pedales y se estrella contra Suburbia le deja un agujero

MONCLOVA, COAH.– Una mujer con capacidades diferentes protagonizó un aparatoso accidente la tarde de este miércoles, luego de perder el control de una camioneta Ford y terminó incrustada contra la fachada de la tienda de ropa Suburbia, ubicada sobre la avenida Huemac, en el cruce con la avenida Brasil en la colonia Anáhuac, dejando considerables daños materiales y un fuerte susto entre empleados y clientes.

El percance se registró alrededor de las 12:30 horas, cuando la conductora, identificada como Juanita Riojas, presuntamente confundió el pedal del freno con el acelerador mientras se desplazaba dentro del estacionamiento del establecimiento.

En cuestión de segundos, la camioneta avanzó sin control y se estrelló de lleno contra el negocio, abriendo un hueco en la pared del inmueble.

El estruendo alertó de inmediato a los empleados de la tienda, quienes salieron para verificar lo ocurrido y se encontraron con la camioneta incrustada en la fachada, con daños visibles tanto en la unidad como en la estructura del local, lo que generó momentos de tensión y alarma en la zona comercial.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal adscritos al Departamento de Control de Accidentes, quienes abanderaron el área y realizaron las diligencias correspondientes. Los peritos dialogaron con la conductora y elaboraron el croquis para deslindar responsabilidades legales por los daños ocasionados.

Socorristas de un hospital privado arribaron para brindar atención a Juanita, quien presentaba crisis nerviosa y golpes menores, sin que fuera necesario su traslado a un nosocomio. Posteriormente, familiares de la conductora fueron notificados del accidente y acudieron al lugar para acompañarla y hacerse cargo de la situación.

Detalles confirmados

Más tarde, se solicitó la presencia del ajustador del seguro del vehículo, quien se encargaría de responder por los daños causados tanto a la tienda como a la infraestructura afectada. Mientras tanto, las autoridades ordenaron el retiro de la camioneta mediante una grúa, siendo trasladada a un corralón.

Finalmente, se informó que el personal encargado de la tienda afectada entablaría un acuerdo con la parte responsable para la reparación de los daños, mientras que las autoridades concluyeron el procedimiento correspondiente, dejando el incidente como un aparatoso accidente que, por fortuna, no dejó personas lesionadas de gravedad.