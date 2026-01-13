Eluiterio Zamora se ve involucrado en accidente en carretera federal 57

CASTAÑOS, COAH.– Un aparatoso accidente registrado la madrugada de este martes sobre la carretera federal número 57 dejó como saldo al menos una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, luego de que un primer percance desencadenara un segundo hecho vial provocado por restos metálicos esparcidos sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente inicial fue protagonizado por el conductor de un automóvil Ford Focus color azul, el cual perdió el control y terminó fuera del camino a la altura del kilómetro 150, a la altura del Ejido Baján.

La unidad presentó severos daños en el costado izquierdo. Trascendió que el conductor del Ford Focus resultó lesionado y fue auxiliado por automovilistas que pasaban por el lugar, siendo trasladado de inmediato a un hospital para su atención médica. Cuando las autoridades arribaron al sitio, el vehículo ya se encontraba sin tripulantes, confirmándose que el conductor había sido llevado previamente a un nosocomio.

A consecuencia del primer impacto, diversas piezas metálicas del Ford Focus quedaron regadas sobre la carretera, convirtiéndose en un peligro latente para otros automovilistas. Minutos después, un segundo vehículo se vio involucrado de manera indirecta, luego de pasar por encima de los restos del automóvil dañado.

Este segundo automóvil era conducido por Eluiterio Zamora, de 42 años de edad, vecino de la colonia Libertad Poniente del municipio de Castaños, quien manifestó que debido al mal clima no logró percatarse de los fragmentos metálicos sobre el asfalto. Al impactarlos, ambas llantas delanteras se reventaron, quedando la unidad varada varios metros adelante con daños considerables.

Testigos que transitaban por el tramo Monclova–Saltillo alertaron al sistema de emergencias, señalando que uno de los vehículos había quedado entre el monte y otro parcialmente sobre la carretera, además de referir que había personas lesionadas tras el primer percance.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente, asegurar la zona y ordenar el retiro de los vehículos y de los restos metálicos que representaban un serio riesgo para la circulación.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente ante condiciones climatológicas adversas, ya que la carretera federal 57 continúa siendo escenario frecuente de accidentes que pueden escalar en segundos a situaciones de alto riesgo.