Mujer sufre lesiones tras choque con pipa de gas LP en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La imprudencia del operador de una pipa de gas LP provocó un aparatoso accidente vial al mediodía de este viernes en calles de la colonia Las Flores, donde una conductora resultó lesionada y su automóvil terminó con severos daños tras ser embestido violentamente. Por fortuna, la carga de la pipa no se vio comprometida.

El percance se registró en el cruce de las calles Río Pánuco y Gardenias, sitio por donde circulaba con preferencia Alma López, a bordo de un automóvil Chevrolet Spark color rojo. Sin embargo, al llegar a la intersección, el conductor de una pipa de gas perteneciente a la empresa SARAHGAS ignoró el señalamiento gráfico de alto y se atravesó repentinamente en su trayectoria.

El impacto fue directo contra el costado derecho del vehículo compacto, provocando que la unidad girara sobre su propio eje antes de quedar detenida en medio de la vialidad, con visibles daños en la carrocería. La conductora resintió molestias físicas a consecuencia del golpe, lo que generó preocupación entre testigos que presenciaron el fuerte choque.

De inmediato, vecinos y automovilistas dieron aviso al Sistema Estatal de Emergencias, arribando en cuestión de minutos oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes procedieron a asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

Paramédicos acudieron al sitio para valorar a Alma López, quien, pese a lo aparatoso del percance, no presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Ambas unidades fueron retiradas de la circulación, mientras que los conductores fueron trasladados a la comandancia municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.