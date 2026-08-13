Taxi choca contra camioneta estacionada en Monclova

MONCLOVA, COAH.– El operador de un taxi terminó con la parte frontal de su vehículo destrozada luego de chocar contra una camioneta estacionada a la orilla del bulevar Ejército Mexicano.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas de este jueves, a la altura de la calle Zacatecas, en la colonia San Francisco, donde Gonzalo conducía un Nissan blanco destinado al transporte público.

De acuerdo con las primeras diligencias, el taxista no extremó precauciones y terminó impactándose contra la parte posterior de una Chevrolet Tornado guinda, propiedad de Fernando, que se encontraba detenida a un costado del bulevar.

La fuerza del golpe ocasionó daños considerables en el frente del Nissan, mientras que la camioneta presentó afectaciones en la parte trasera.

Al percatarse de los daños, el propietario de la Tornado solicitó la intervención de las autoridades, por lo que elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente.

Posteriormente, el conductor del taxi fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde tendría que responder por los daños ocasionados a la camioneta.