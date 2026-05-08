MUERE MINERO EN TRÁGICO ACCIDENTE

PROGRESO, COAH.– Una tragedia enlutó la jornada laboral en una mina cercana al ejido La Mota, luego que un trabajador de 52 años perdiera la vida tras un accidente con maquinaria pesada, movilizando a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante las últimas horas.

El fatal incidente fue reportado a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, provocando la inmediata movilización de autoridades y personal de salud hacia la zona minera ubicada en el municipio de Progreso.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al arribar al sitio, las corporaciones confirmaron el fallecimiento de quien fue identificado como Daniel N, trabajador que presuntamente perdió la vida mientras realizaba labores relacionadas con maquinaria pesada al interior de la mina.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el accidente ocurrió luego de que se perdiera el control de una unidad de trabajo, situación que derivó en el mortal incidente laboral.

Testigos que se encontraban en el lugar fueron entrevistados por las autoridades, quienes confirmaron parte de la mecánica de los hechos y colaboraron en las diligencias iniciales.

Acciones de la autoridad

La noticia causó consternación entre trabajadores y habitantes cercanos al ejido La Mota, donde rápidamente comenzó a circular la información sobre la muerte del minero.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento del caso, mientras peritos realizaron el levantamiento de evidencias y las actuaciones correspondientes conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar oficialmente las causas precisas del fallecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente cómo ocurrió el accidente y verificar las condiciones laborales en las que se desarrollaban las actividades dentro de la mina.