Fuego arrasa con vivienda

MONCLOVA, COAH.– Un incendio registrado la mañana de este viernes en una vivienda de la Zona Centro dejó importantes daños materiales y provocó momentos de angustia entre vecinos del sector, luego que las llamas consumieran gran parte del interior del domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:50 horas sobre la calle José María Morelos número 437, donde habitantes del sector reportaron a la Central de Bomberos una intensa columna de humo que salía de una casa, temiendo que hubiera personas atrapadas.

Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato al sitio y al arribar hicieron contacto con la propietaria del inmueble, identificada como Cristina de Jesús Guerra, quien explicó que al momento del siniestro no se encontraba nadie dentro de la vivienda.

Sin embargo, durante los primeros minutos del incendio, varias vecinas entraron en crisis nerviosa al creer que la dueña y sus hijas aún permanecían dentro de la casa, pues el fuego avanzaba rápidamente entre la sala, comedor y cocina.

Algunas vecinas intentaron acercarse desesperadamente al domicilio mientras otras gritaban pidiendo ayuda, temiendo que la familia estuviera atrapada entre el humo y las llamas.

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Minutos más tarde arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes comenzaron las maniobras para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a domicilios contiguos.

Las llamas dejaron severos daños en muebles, aparatos electrónicos y parte de la estructura de la vivienda. Tras varios minutos de intenso trabajo, los tragahumo lograron controlar la situación y eliminar cualquier riesgo.

De acuerdo con los primeros peritajes, todo apunta a que el incendio pudo haberse originado por un posible cortocircuito, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen oficialmente las causas.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, situación que trajo alivio entre vecinos y familiares, quienes permanecieron consternados observando cómo el fuego consumía parte del patrimonio de la familia.