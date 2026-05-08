Detienen a pistolero; irrumpió en rancho

SAN BUENAVENTURA, COAH.– Un momento de terror vivió el encargado de un rancho en el municipio de San Buenaventura luego que un hombre armado irrumpiera violentamente en la propiedad y presuntamente lo mantuviera amenazado, situación que derivó en una intensa movilización policiaca y en la captura del sospechoso.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía de este viernes en el rancho San Juanito, propiedad de un empresario, ubicado sobre una brecha rumbo a San Blas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el presunto responsable, identificado como Olaguer N, ingresó al predio portando un arma de fuego, con la que habría intimidado al trabajador encargado de vigilar el lugar.

Durante los momentos de tensión, el sujeto presuntamente realizó al menos una detonación para sembrar miedo y mantener sometida a la víctima, quien quedó atrapada en medio de una situación de alto riesgo.

Acciones de la autoridad

Pese al temor, el trabajador logró conservar la calma y utilizó su teléfono celular para grabar parte de lo ocurrido, además de pedir ayuda discretamente, acción que resultó clave para la intervención de las autoridades.

Tras el reporte de emergencia, corporaciones estatales y municipales desplegaron un operativo por caminos rurales y brechas cercanas, cerrando posibles rutas de escape para evitar que el sospechoso abandonara la zona.

La búsqueda culminó poco tiempo después con la localización y detención de Olaguer N, quien fue asegurado por las autoridades y posteriormente trasladado ante las instancias correspondientes para responder por los señalamientos en su contra.

Detalles confirmados

La Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar la situación jurídica del detenido. Asimismo, peritos ministeriales analizan el video captado por el trabajador del rancho, considerado una de las pruebas más importantes para establecer cómo ocurrió la irrupción armada.

Trascendió además que el detenido tendría relación con una conocida familia de rancheros de la región, situación que ha generado fuerte expectación entre habitantes de San Buenaventura.

Vecinos y trabajadores del área rural reconocieron la valentía del encargado del rancho, asegurando que su rápida reacción y la llamada de auxilio evitaron que el episodio terminara en una tragedia.