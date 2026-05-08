Se duerme al volante y vuelca en la federal 57

ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH.– Un viaje por la carretera federal 57 terminó en un aparatoso accidente durante la madrugada de este viernes, luego que el conductor de una camioneta presuntamente vencido por el cansancio perdiera el control del volante y terminara volcado fuera de la cinta asfáltica.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades federales hasta el kilómetro 33 de la vía federal, en el tramo de carriles de sur a norte, donde automovilistas reportaron la volcadura de una camioneta Nissan Frontier color blanca, modelo 2015, que quedó severamente dañada tras salir del camino.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 03:45 horas, cuando el conductor de la camioneta, identificado como Jesús Antonio, de 49 años y originario de Piedras Negras, aparentemente se quedó dormido mientras conducía rumbo al norte del estado.

La falta de reacción provocó que la camioneta abandonara la carpeta asfáltica y terminara volcada entre la terracería, causando momentos de angustia para sus ocupantes.

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En la unidad también viajaba Laura Peralta, de 51 años de edad, igualmente originaria de Piedras Negras, quien resultó con diversas lesiones tras el fuerte accidente. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS en Monclova para una valoración médica más detallada.

Por su parte, el conductor decidió no ser llevado a un hospital, pese a las recomendaciones de los socorristas.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras en la zona mientras la unidad era retirada.

Autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas que recorren largas distancias a evitar conducir fatigados, ya que el sueño al volante continúa siendo una de las principales causas de accidentes en carretera.