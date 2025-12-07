Accidente en Monclova: choque de vehículos causa daños materiales

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso percance vial sacudió la tarde de ayer a los vecinos de la colonia Aguilar, luego de que dos vehículos chocaran en uno de los cruces más transitados del sector, dejando a su paso cuantiosos daños materiales y el habitual caos vehicular que caracteriza la zona en horas pico.

Según los primeros informes, el accidente ocurrió cuando uno de los conductores involucrados no respetó la vialidad correspondiente, desencadenando la colisión que terminó por destrozar la parte frontal y lateral de ambas unidades. El estruendo alertó de inmediato a quienes se encontraban cerca, generando expectación entre curiosos que salieron a ver lo ocurrido.

Elementos de Control de Accidentes arribaron rápidamente para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente. Tras documentar el estado de los vehículos y la posición en que quedaron, ordenaron su retiro de la vía pública para evitar otro accidente, pues el flujo vehicular comenzaba a congestionarse.

Aunque no hubo personas lesionadas, las pérdidas materiales fueron significativas, obligando a los involucrados a iniciar el proceso para la reparación de daños ante las autoridades competentes.