Oficiales de Frontera brindan apoyo a adulto mayor sin combustible

FRONTERA, COAH.— Un gesto de proximidad social quedó en evidencia la tarde de ayer, cuando oficiales de la Policía Municipal de Frontera, encabezados por el coordinador operativo Eli Hernández, brindaron apoyo a un adulto mayor que permanecía varado sobre la carretera federal número 30.

El hombre se encontraba a la orilla del camino luego de que su camioneta se quedara sin combustible y, para colmo, también se quedara sin batería, imposibilitando cualquier intento de moverla. Bajo el sol y sin forma de pedir ayuda, su situación se complicaba cada minuto.

Fue durante un recorrido de vigilancia que los oficiales detectaron la unidad detenida y al conductor en evidente apuro. De inmediato se acercaron para verificar su estado y conocer lo ocurrido. Al confirmarse que necesitaba combustible y una recarga de batería, los policías no dudaron en actuar.

Los elementos acudieron a una gasolinera cercana para comprar combustible con sus propios medios, regresaron al punto y abastecieron la camioneta. Luego, utilizando cables pasacorriente, brindaron apoyo para reactivar la batería, logrando que el vehículo encendiera nuevamente.

Gracias a la intervención de los oficiales, el adulto mayor pudo continuar su camino sin mayores contratiempos, mientras que la corporación destacó que estos apoyos forman parte de las acciones de proximidad social que buscan fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la autoridad.