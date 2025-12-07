Accidente en Frontera deja a motociclistas heridos

FRONTERA, COAH.— Una pareja que circulaba en motocicleta por la Zona Centro terminó hospitalizada la tarde de ayer, luego de ser embestida de manera imprudente en el cruce de las calles Oriental y La Paz, donde un automovilista ignoró por completo el derecho de paso.

Según los primeros reportes, los motociclistas se desplazaban con normalidad cuando, de un momento a otro, el conductor del vehículo involucrado irrumpió en la intersección sin precaución, impactándolos directamente y proyectándolos contra el pavimento. El estruendo alarmó a peatones y comerciantes, quienes no dudaron en pedir auxilio.

Paramédicos del GRUM acudieron de inmediato y encontraron a la pareja tendida en el suelo con diversas lesiones. Tras brindarles atención prehospitalaria, fueron estabilizados y trasladados a un hospital para una evaluación más completa.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública iniciaron las diligencias correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad del automovilista, quien quedó señalado por no respetar la vialidad y poner en riesgo la vida de los motociclistas.