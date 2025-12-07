Contactanos
Accidente en Frontera deja a motociclistas heridos

Acciones de los servicios de emergencia

Por Jaime Guerrero - 07 diciembre, 2025 - 09:10 a.m.
FRONTERA, COAH.— Una pareja que circulaba en motocicleta por la Zona Centro terminó hospitalizada la tarde de ayer, luego de ser embestida de manera imprudente en el cruce de las calles Oriental y La Paz, donde un automovilista ignoró por completo el derecho de paso.

Según los primeros reportes, los motociclistas se desplazaban con normalidad cuando, de un momento a otro, el conductor del vehículo involucrado irrumpió en la intersección sin precaución, impactándolos directamente y proyectándolos contra el pavimento. El estruendo alarmó a peatones y comerciantes, quienes no dudaron en pedir auxilio.

 

Paramédicos del GRUM acudieron de inmediato y encontraron a la pareja tendida en el suelo con diversas lesiones. Tras brindarles atención prehospitalaria, fueron estabilizados y trasladados a un hospital para una evaluación más completa.

 

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública iniciaron las diligencias correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad del automovilista, quien quedó señalado por no respetar la vialidad y poner en riesgo la vida de los motociclistas.

