Choque entre vehículos en Monclova por falta de señalamientos

MONCLOVA, COAH.— La falta de señalamientos gráficos de alto provocó un accidente vial la mañana de este jueves en calles de la colonia Otilio Montaño, donde dos vehículos colisionaron al llegar a un crucero que carece de indicaciones claras para los conductores.

El percance ocurrió en el cruce de la calle Primera con la calle 10, un punto donde los vecinos del sector aseguran que la vía preferencial corresponde a la calle Primera; sin embargo, al no existir señalamientos visibles, muchos automovilistas desconocen dicha prioridad.

Esta situación quedó evidenciada cuando Néstor Orozco, conductor de un automóvil Nissan Sentra en color guindo, circulaba por la calle 10 en dirección hacia el norte y al llegar al cruce no realizó el alto correspondiente.

En ese momento terminó impactándose contra un automóvil Ford Figo en color blanco, el cual era conducido por Edwin Viera y se desplazaba por la calle Primera, considerada la vía de preferencia.

Tras el choque, ambos vehículos resultaron con daños materiales, lo que obligó a los conductores a solicitar la presencia de las autoridades para que tomaran conocimiento del percance.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar la mecánica del impacto.

Durante el diálogo con los oficiales, el conductor del Nissan señaló que desconocía cuál de las calles tenía la preferencia debido a que en el lugar no existen señalamientos gráficos de alto que indiquen la obligación de detenerse.

Luego de concluir las diligencias en el lugar del choque, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados en las unidades.