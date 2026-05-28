Accidente automovilístico en Monclova: joven conductor pierde el control

MONCLOVA, COAH. - La velocidad y la falta de experiencia al volante estuvieron a punto de terminar en tragedia durante la noche de ayer, luego de que un joven conductor protagonizara un violento accidente automovilístico en calles de la colonia Chamizal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando José, quien conducía un automóvil Volkswagen Jetta color gris de procedencia extranjera, regresaba a su domicilio acompañado de un amigo tras acudir a una tienda de conveniencia ubicada sobre el cruce de las calles Zacatecas y Ejército Mexicano.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad. El joven señaló que el volante repentinamente se endureció, situación que provocó que terminara impactándose de manera brutal contra un automóvil Pontiac color azul que se encontraba debidamente estacionado.

El golpe fue tan fuerte que el Jetta realizó un giro inesperado y volvió a chocar contra la misma unidad, proyectándola violentamente contra la barda de un domicilio propiedad del señor Gerardo, causando severos daños materiales tanto en los vehículos involucrados como en la vivienda afectada.

La unidad estacionada pertenecía a María Guadalupe, quien se encontraba laborando como enfermera en el municipio de Cuatro Ciénegas al momento del accidente.

El fuerte estruendo alarmó a vecinos del sector, quienes rápidamente salieron de sus domicilios y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia mediante múltiples llamadas telefónicas.

Paramédicos acudieron al lugar para valorar a los involucrados, confirmando que ninguno presentaba lesiones de gravedad ni requería traslado hospitalario. Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y exhortaron a los automovilistas a respetar los límites de velocidad para evitar consecuencias fatales.