Motociclista resulta herido en accidente vial: Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente vial estuvo a punto de terminar en tragedia la mañana de este lunes, luego que un motociclista se impactó contra un automóvil cuyo conductor le quitó el derecho de vía mientras circulaba por la avenida Montessori, a la altura del plantel educativo CecyTec, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El lesionado fue identificado como Osvaldo Alexis Granado, de 28 años de edad, quien tripulaba una motocicleta Itálika modelo 2021, en color negro con amarillo. El joven circulaba sobre la avenida Montessori en sentido de oriente a poniente, cuando al llegar a la intersección con la calle Álamo ocurrió el percance.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor de un automóvil Chevrolet Cavalier, identificado como Jesús Esparza, realizó una maniobra indebida al incorporarse sin respetar el derecho de vía del motociclista, cortándole la circulación de manera repentina. La acción provocó que la motocicleta se impactara de lleno contra el costado derecho del vehículo.

Tras el choque, Osvaldo Alexis salió proyectado varios metros y cayó de forma violenta sobre el pavimento, quedando tendido sobre la cinta asfáltica con visibles signos de dolor, situación que alarmó a vecinos y automovilistas que presenciaron el accidente y solicitaron auxilio a los números de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba múltiples golpes en diversas partes del cuerpo. Luego de ser estabilizado, fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS para una valoración médica más exhaustiva y descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos del área de Control de Accidentes abanderaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes, confirmando como causa del percance la omisión del conductor del automóvil al no respetar el derecho de vía. El automovilista fue llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se resolvería su situación legal.