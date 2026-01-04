Accidente en Monclova: motocicleta choca contra vehículo de Vladimir Martínez

MONCLOVA, COAH.- Dos adolescentes resultaron lesionados tras un accidente vial registrado la noche de ayer sobre la avenida Revolución Mexicana, a la altura de la colonia 288, luego de que un automovilista realizara una maniobra imprudente y terminara impactando la motocicleta en la que viajaban.

El percance ocurrió en el cruce con la calle 11 de Julio, donde Byron y Ángel, ambos de 17 años de edad, circulaban a bordo de una motocicleta cuando un vehículo se les atravesó de manera repentina, cerrándoles el paso y provocando el choque.

De acuerdo con la versión de uno de los afectados, los jóvenes se desplazaban por la avenida Las Torres con dirección al norte, cuando un automóvil Chrysler 200, color gris, conducido por Vladimir Martínez, invadió su carril sin la debida precaución, impactándolos de frente.

A consecuencia del golpe, los adolescentes salieron proyectados varios metros hasta chocar contra un puesto de comida instalado a un costado de la vialidad, lo que generó daños materiales tanto al establecimiento como a la motocicleta. Ambos resultaron con golpes y contusiones en distintas partes del cuerpo, aunque por fortuna ninguna de las lesiones puso en riesgo su vida.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, determinando que no era necesario su traslado a un hospital, al no presentar heridas de gravedad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, aseguraron el área y realizaron el peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades y definir la situación legal del conductor involucrado.