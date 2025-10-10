Choque en avenida Sidermex deja joven con lesiones menores

MONCLOVA, COAH. — Un joven sufrió diversos golpes al perder el control de su vehículo en un accidente ocurrido la noche de ayer sobre la avenida Sidermex, por esquivar a un imprudente que se le atravesó en el camino. El impacto contra una estructura metálica dejó al automóvil con severos daños materiales, aunque el conductor resultó con lesiones menores.

El incidente ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando Maurilio, quien conducía un Chevrolet Aveo blanco, circulaba por el bulevar Harold R. Pape y giró hacia la avenida Sidermex.

Al llegar a la altura de un conocido centro comercial, una camioneta blanca, que se encontraba frente a él, hizo una maniobra repentina, cruzándose en su carril y frenando de manera brusca.

Debido a la llovizna que mojaba el pavimento, el joven no pudo evitar perder el control de su automóvil, derrapando violentamente hasta impactarse contra una estructura metálica.

Afortunadamente, Maurilio fue auxiliado rápidamente por sus familiares, quienes llegaron al lugar para ayudarlo. A pesar de los golpes en distintas partes de su cuerpo, el joven no sufrió heridas de gravedad.

El automóvil, por otro lado, terminó con daños considerables en la parte delantera debido al fuerte golpe.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente. Además, se solicitó la intervención de una grúa para retirar el vehículo siniestrado y asegurar que todo el proceso siguiera el protocolo establecido.