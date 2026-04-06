Choque en Monclova: Hombre provoca accidente con daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque ocurrido la noche de ayer en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Michoacán dejó como saldo cuantiosos daños materiales, luego que un conductor invadió el carril contiguo al intentar dar una vuelta prohibida.

El accidente se registró cuando Óscar Rojas, al volante de un Chevrolet Sonic en color gris, se desplazaba de oriente a poniente rumbo al hospital para llevar a su esposa a una consulta. Al llegar al cruce, realizó una maniobra indebida al girar y cruzar los carriles de lado sur del par vial, invadiendo el paso de una camioneta Ford Lobo también gris, conducida por Arturo, quien tenía vía libre.

La camioneta no logró evitar el impacto y terminó estrellándose contra el Sonic, quedando ambas unidades con daños de consideración. Pese a la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

El hecho ocurrió a metros de la Cruz Roja, lo que permitió la rápida llegada de paramédicos y elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento y realizaron el peritaje correspondiente.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la causa del choque fue la invasión de carril por parte del conductor del Sonic, por lo que las autoridades determinarán las responsabilidades conforme al reglamento de tránsito.

El percance generó tráfico temporal en la zona mientras se retiraban los vehículos dañados y se normalizaba la circulación.