Mujer de Monclova ingiere pastillas y provoca emergencia médica

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización de cuerpos de auxilio se registró la noche de ayer en la colonia 5 de Abril, luego que una mujer trató de matarse tomándose una fuerte cantidad de pastillas para el tratamiento del vómito, situación que alarmó a sus familiares y obligó a solicitar ayuda de inmediato.

El reporte ocurrió en un domicilio del sector oriente, donde Ruby Hernández, de 38 años, comenzó a mostrar un severo malestar físico tras ingerir una cantidad mayor a la indicada de pastillas para las náuseas y el vómito. Al notar que su estado se deterioraba rápidamente, sus familiares llamaron a los servicios de emergencia.

Paramédicos del SAMU acudieron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria, ya que presentaba claros signos de intoxicación. Tras estabilizarla, fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo supervisión médica para descartar complicaciones.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron al sitio para tomar conocimiento del incidente y apoyar en el traslado, sin que se registraran mayores contratiempos. El estado de salud de Ruby permanece reservado, mientras continúa bajo observación de especialistas.