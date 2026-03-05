Monclova: Choque por alcance deja daños materiales en tres vehículos

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque por alcance registrado sobre el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo cuantiosos daños materiales luego de que un taxista no alcanzara a frenar a tiempo y terminara provocando un percance entre tres vehículos.

El accidente ocurrió la tarde de ayer en el cruce con el bulevar Ejército Mexicano, uno de los puntos con mayor circulación vehicular de la ciudad, lo que generó momentos de caos vial por varios minutos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance fue provocado por el conductor de un automóvil Nissan Versa modelo 2018 en color blanco, utilizado como taxi, identificado como Jorge Vázquez, de 50 años de edad, quien circulaba sobre el bulevar Pape en dirección al sur.

Presuntamente, al no guardar la distancia adecuada, el trabajador del volante no logró frenar a tiempo cuando el tráfico disminuyó su velocidad, impactándose por alcance contra una camioneta Dodge Journey en color gris, que era conducida por José Rodríguez, de 66 años.

Tras el fuerte golpe, la camioneta fue proyectada hacia adelante y terminó impactando a su vez a un automóvil Toyota Camry en color gris, el cual era conducido por Leticia Rodríguez.

El estruendo del impacto alertó a otros conductores que transitaban por la transitada arteria, mientras las unidades quedaron detenidas ocupando parte de los carriles de circulación.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los tres vehículos presentaron daños de consideración, principalmente en las áreas frontal y posterior.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Mientras se llevaban a cabo las diligencias, el tráfico en el bulevar Harold R. Pape se vio afectado durante varios minutos hasta que las unidades fueron retiradas del lugar.

Detalles confirmados

Las autoridades señalaron que la presunta responsabilidad recaería en el conductor del taxi por no mantener la distancia de seguridad, situación que derivó en el choque en cadena.