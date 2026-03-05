Tránsito Municipal asegura motocicletas en operativo de revisión: Monclova

MONCLOVA, COAH.— Tras varias semanas de advertencias, llamados a la conciencia y campañas preventivas dirigidas a motociclistas, autoridades municipales finalmente apretaron el paso y desplegaron un amplio operativo de revisión la noche del miércoles en distintos puntos de la ciudad.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal instalaron filtros de inspección en diversas vialidades estratégicas del sur, oriente y norte de Monclova, donde detuvieron la marcha de motociclistas para revisar documentación, condiciones mecánicas y el cumplimiento de las normas de circulación.

La movilización policiaca se realizó de manera simultánea en varios sectores y sorprendió a decenas de conductores que transitaban por las principales avenidas. Durante las revisiones, los oficiales solicitaron papeles que acreditaran la propiedad de las unidades, así como licencias de conducir y demás documentos obligatorios.

Como resultado del dispositivo, varias motocicletas terminaron aseguradas luego de que sus conductores no pudieran demostrar la legal procedencia de las unidades. Además, algunas motos fueron retiradas de circulación al detectarse mofles modificados que generaban niveles excesivos de ruido, una situación que había provocado constantes quejas por parte de vecinos en distintos sectores de la ciudad.

Autoridades de Tránsito señalaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia para reducir accidentes viales en los que se ven involucrados motociclistas, además de combatir irregularidades como unidades sin registro, vehículos con reporte de robo o modificaciones que incumplen la normativa.

Las motocicletas aseguradas fueron trasladadas al corralón municipal, donde permanecerán bajo resguardo hasta que los propietarios presenten la documentación correspondiente y cubran las sanciones establecidas por la autoridad.

Finalmente, las autoridades advirtieron que los operativos continuarán realizándose de manera sorpresiva en diferentes sectores de Monclova, con el propósito de reforzar el orden vial y evitar que motocicletas irregulares sigan circulando libremente por las calles de la ciudad.