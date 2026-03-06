Cae repartidor en alcantarilla

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía una jornada más de trabajo terminó en un aparatoso percance para un joven repartidor que se dedica a realizar entregas para la plataforma MercadoLibre, luego que su vehículo cayó en una alcantarilla que se encontraba en proceso de reparación durante la madrugada de ayer.

El incidente ocurrió sobre la avenida Susan Lou Pape, cerca de la colonia Buenos Aires, donde la camioneta del trabajador terminó atorada entre lodo y material de construcción, generando la movilización de autoridades.

El conductor fue identificado como Óscar, quien explicó que se encontraba regresando a su domicilio después de concluir varias entregas fuera de la ciudad cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con su propio testimonio, la noche anterior había pasado por el mismo punto y observó que trabajadores realizaban labores de reparación en una alcantarilla, incluso pensó que algún conductor distraído podría caer en la excavación si no tenía precaución.

Sin embargo, ironías de la vida, menos de veinticuatro horas después él mismo sería quien protagonizaría el percance.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según el reporte, el joven circulaba hacia el norte por la mencionada avenida cuando no advirtió a tiempo la zona intervenida, por lo que la camioneta que conducía terminó introduciéndose en la excavación.

La unidad involucrada es una camioneta Chevrolet Tornado con caja cerrada, utilizada para realizar entregas, la cual quedó parcialmente atrapada entre el lodo, aunque por fortuna no cayó por completo dentro de la estructura de la alcantarilla.

El incidente generó momentos de tensión para el conductor, quien temió que el vehículo sufriera daños mayores o que quedara completamente atrapado en la obra.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras necesarias para liberar la unidad.

Tras varios minutos de maniobras, finalmente la camioneta pudo ser retirada del sitio, permitiendo que el repartidor continuara su camino rumbo a su domicilio para descansar, pues al día siguiente tendría que volver a la carretera para cumplir con sus entregas.