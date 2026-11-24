MONCLOVA, Coah.- A plena luz del día, dos sujetos causaron daños al medidor de energía eléctrica de una tintorería ubicada en la colonia Guadalupe, para después escapar a bordo de un automóvil compacto, sin que hasta el momento se informe sobre alguna detención.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes en un negocio localizado sobre la calle República del Salvador, donde los responsables quedaron registrados por cámaras de vigilancia mientras cometían los daños.

De acuerdo con versiones de vecinos del lugar, durante la noche anterior ambos individuos habían sido vistos merodeando por el sector. Incluso, uno de ellos ingresó a un establecimiento cercano, donde aparentemente realizó algunas preguntas y observó los locales de la zona, mientras su acompañante lo esperaba en una esquina.

Más tarde regresaron al lugar. En las imágenes de seguridad se observa a uno de los sujetos, quien vestía chamarra azul, gorra y tenía barba de candado, acercarse al medidor de la Comisión Federal de Electricidad y golpearlo repetidamente con los puños.

Su acompañante vestía pantalón de mezclilla, chamarra gris con mangas blancas y gorro negro, además de llevar otra prenda blanca sobre la cabeza. Después de causar los daños, ambos abordaron un Chevrolet Chevy color arena y se retiraron del sitio.

Al descubrir lo ocurrido, los propietarios solicitaron la intervención de las autoridades municipales, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento para tomar conocimiento de los hechos y recabar información que permitiera identificar a los responsables.

Los afectados señalaron que cuentan con imágenes de videovigilancia que podrían ayudar a las autoridades a dar con los dos individuos y esclarecer los daños ocasionados al equipo de medición eléctrica.

Las autoridades municipales orientaron al afectado a formalizar su denuncia ante el Ministerio Público y reportar los daños causados en su medidor ante la Comisión Federal de Electricidad.