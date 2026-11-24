DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Con daños prácticamente imperceptibles terminó un choque por alcance registrado la mañana de este martes en calles de la Zona Centro, donde dos automovilistas protagonizaron un percance de baja intensidad que, pese a lo mínimo de las afectaciones, requirió la intervención de las autoridades municipales.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas sobre la calle Zaragoza, entre Venustiano Carranza y De la Fuente, cuando José Castañuela conducía un Nissan Versa particular de color blanco.

Al aproximarse al cruce con la calle De la Fuente, Ezequiel Venancio, quien manejaba otro Nissan Versa blanco habilitado como taxi, disminuyó la velocidad y detuvo su marcha ante el cambio de luz del semáforo a ámbar.

Sin embargo, el conductor del automóvil particular no logró frenar a tiempo y terminó golpeando la parte posterior del vehículo de alquiler. El impacto fue tan leve que las unidades apenas presentaron daños materiales.

A pesar de que el encontronazo no pasó de un pequeño susto y algunas afectaciones menores, los involucrados solicitaron la presencia de las autoridades para que se tomara conocimiento de lo ocurrido.

Intervención de las autoridades

Oficiales de Tránsito que realizaban recorridos de vigilancia a pie por el primer cuadro acudieron inicialmente y pidieron el apoyo de elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes llegaron minutos después para elaborar el peritaje y determinar la responsabilidad de los conductores.

Finalmente, ambos automovilistas fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.