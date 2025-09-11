Intervención de Seguridad Pública tras agresión a hombre en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una fuerte riña registrada en la colonia Buenos Aires dejó como saldo a un hombre lesionado, luego de ser agredido por una pareja la tarde de ayer.

El hecho se presentó sobre la calle Daniel Ríos, donde vecinos reportaron que Rogelio Alejandro, de 35 años, fue atacado por un hombre y una mujer. Según versiones, el afectado es señalado en el sector por sus problemas de adicciones, lo que habría desatado la molestia de algunos habitantes.

Tras el reporte al 911, elementos de Seguridad Pública acudieron para controlar la situación, mientras que socorristas valoraban al herido, quien presentaba diversos golpes en su cuerpo.

Aunque las autoridades intentaron recabar testimonios en el lugar, las partes involucradas se mostraron reservadas y no dieron detalles de lo sucedido.

Finalmente, se informó que todos los involucrados serían canalizados ante el Ministerio Público, donde se definiría la situación legal y se procedería conforme a la denuncia correspondiente.