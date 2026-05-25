Resulta joven herido en riña

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La noche del sábado se activó un operativo policiaco en la colonia Ampliación Año 2000 de Piedras Negras, tras el reporte de un joven lesionado con arma blanca en la vía pública.

El incidente se registró sobre la calle Tilo, entre Tule y Olmo, donde corporaciones de seguridad estatal arribaron luego de recibir el llamado de emergencia que alertaba sobre una persona sangrando de la zona del cuello. Al llegar al sitio, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila entrevistaron a César de Jesús "N", quien señaló que había tenido una discusión con Refugio "N". Presuntamente, durante el conflicto, este último sacó una navaja y lo atacó, provocándole una lesión en la nuca antes de escapar.

Socorristas de Bomberos atendieron al joven lesionado y confirmaron que el corte no representaba riesgo para su vida, debido a que era superficial. Por esta razón, no requirió hospitalización. Las autoridades no informaron sobre detenciones relacionadas con la agresión. Asimismo, indicaron que será importante que el afectado presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para aportar información que permita esclarecer el caso.