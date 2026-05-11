´Arremanga´ camioneta sobre el bulevar Madero

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente registrado durante la mañana sobre el bulevar Francisco I. Madero dejó severos daños materiales y una intensa movilización policiaca, luego que el conductor de una camioneta presuntamente circulara de manera imprudente, chocara a otro vehículo y escapara del lugar para evadir responsabilidades.

El percance ocurrió minutos antes de las 06:00 horas, a la altura de la colonia Guadalupe, en el cruce con la calle Cuatro Ciénegas, donde Ángel Martín Horacio Ponce Romo circulaba a bordo de una camioneta Nissan Rogue color gris acompañado de José Homero Martínez Castillo, de 53 años, y Emiliano Contreras Durán, de 22, rumbo a su centro de trabajo.

Sin embargo, el trayecto cotidiano terminó abruptamente cuando una camioneta Jeep Wrangler color rojo irrumpió violentamente en su camino y terminó impactando la unidad en la que viajaban. La fuerza del golpe fue tal que la Nissan salió proyectada hacia el camellón central del bulevar, donde giró bruscamente y quedó con visibles daños materiales, provocando momentos de angustia entre automovilistas que presenciaron el accidente.

Lejos de detenerse para responder por lo ocurrido, el conductor de la Jeep aceleró y escapó de la escena, dejando abandonadas a las víctimas y el caos vial generado tras el encontronazo. A pesar de lo aparatoso del accidente, los tres ocupantes de la Nissan Rogue resultaron ilesos, situación considerada afortunada debido a la magnitud del impacto y a cómo terminó la unidad sobre el camellón.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, recabar evidencias y montar un operativo de búsqueda para tratar de ubicar al responsable.

Horas más tarde, autoridades lograron localizar la camioneta Jeep Wrangler presuntamente involucrada, misma que fue encontrada abandonada en las cercanías, por lo que procedieron a su aseguramiento como garantía para responder por los daños ocasionados. La unidad quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar y localizar al conductor que huyó tras provocar el accidente.