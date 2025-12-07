Accidente en Monclova: hombre arrollado por su propia grúa

MONCLOVA, COAH.— Lo que inició como un accidente en plena calle terminó en tragedia, luego que un hombre de 60 años perdió la vida en el hospital tras ser arrollado accidentalmente por la grúa de su propio vecino en la colonia Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Diego Sánchez Jiménez, vecino de la calle Eulalio Gutiérrez número 2110, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad cuando se recargó sobre una camioneta RAM tipo grúa, modelo 2012, color blanco.

El operador de la unidad, Enrique Rodríguez García, también vecino del sector, encendió la grúa y avanzó sin percatarse de que Diego estaba apoyado en la carrocería. El movimiento de la pesada unidad lo derribó y lo arrolló, dejándolo gravemente herido sobre el pavimento.

Vecinos alertaron al 911 y paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios. Diego fue trasladado de urgencia a un hospital, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después debido a las lesiones internas que presentaba.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y ordenaron el aseguramiento de la grúa, la cual fue enviada al corralón municipal mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades y esclarecer la mecánica del hecho.